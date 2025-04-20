СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
7.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
30.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 54
39.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Нова Прага, вул. Центральна, 31-А
81.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
88.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
102.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
106.5 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
107.6 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
108.4 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Верхньодніпровськ, вул. Театральна, 17
108.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 38
108.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,91
Економія при броні: -8,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
109.0 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
111.2 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 92-А
111.7 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 3
113.3 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
114.1 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,94
Економія при броні: -2,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
123.9 км
Софори японської настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"