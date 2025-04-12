При тривалому застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування на великі уражені поверхні можливі прояви симптомів гострого отруєння, такі як нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, еритематозний висип, шок, кома. При тривалому застосуванні можливі прояви симптомів хронічної інтоксикації: виснаження, стоматит, екзема, місцевий набряк тканин, порушення менструального циклу, анемія, судоми, алопеція.

Лікування симптоматичне. Показані гемотрансфузія, гемо- та перитонеальний діаліз. У разі випадкового прийому препарату внутрішньо провести зондове промивання шлунка, призначити внутрішньо сольові проносні засоби, ентеросорбенти (активоване вугілля), симптоматичну терапію. У разі тяжкого отруєння вжити заходів щодо підтримання життєво важливих функцій організму.