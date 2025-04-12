Бороментол (Boromentholum)
Бороментол інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: кислота борна, ментол;
1 г мазі містить кислоти борної 0,05 г, ментолу 0,005 г;
допоміжна речовина: парафін білий м'який.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або світло-жовтого кольору з характерним запахом. За зовнішнім виглядом мазь повинна бути однорідною.
Фармакотерапевтична група
Препарати борної кислоти.
Код АТХ D08А D.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комбінований препарат для місцевого застосування. Чинить антисептичну і знеболювальну дію.
Фармакокінетика.
При зовнішньому застосуванні Бороментол практично не абсорбується у системний кровотік.
Показання
Свербіж шкіри, невралгії, риніт.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, тяжкі порушення функції нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлена.
Особливості застосування
Не наносити на слизову оболонку носа.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат протипоказаний у період вагітності. Під час годування груддю застосовувати за умови, коли очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Мазь наносити у невеликих кількостях на уражені ділянки шкіри, при риніті — на шкіру крил носа та легко втирати. Частота нанесення та тривалість застосування залежить від досягнутого ефекту та переносимості препарату.
Діти
Протипоказаний дітям віком до 3 років. У цьому віці можлива рефлекторна зупинка дихання.
Передозування
При тривалому застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування на великі уражені поверхні можливі прояви симптомів гострого отруєння, такі як нудота, блювання, діарея, порушення кровообігу та пригнічення центральної нервової системи, зниження температури тіла, еритематозний висип, шок, кома. При тривалому застосуванні можливі прояви симптомів хронічної інтоксикації: виснаження, стоматит, екзема, місцевий набряк тканин, порушення менструального циклу, анемія, судоми, алопеція.
Лікування симптоматичне. Показані гемотрансфузія, гемо- та перитонеальний діаліз. У разі випадкового прийому препарату внутрішньо провести зондове промивання шлунка, призначити внутрішньо сольові проносні засоби, ентеросорбенти (активоване вугілля), симптоматичну терапію. У разі тяжкого отруєння вжити заходів щодо підтримання життєво важливих функцій організму.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янку, висипання, набряк, контактний дерматит, розвиток анафілактичних реакцій, у тому числі шоку, десквамації епітелію. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі блювання, діарея, головний біль, сплутаність свідомості, ниркова недостатність.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 г у тубах алюмінієвих у пачках з картону або без пачок з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.