Бороментол (Boromentholum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,54
Економія при броні: -1,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,00
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,63
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,60
Економія при броні: -15,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,51
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,90
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,13
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,49
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,00
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
47,04
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,35
Економія при броні: -2,93 грн