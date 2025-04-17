Бороментол (Boromentholum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 566 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,10
Економія при броні: -10,54 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,10
Економія при броні: -10,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,16
Економія при броні: -6,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,41
Економія при броні: -6,16 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,55
Економія при броні: -1,46 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,10
Економія при броні: -10,54 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"