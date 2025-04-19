Бороментол (Boromentholum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,25
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,85
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,60
Економія при броні: -16,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,90
Економія при броні: -13,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,84
Економія при броні: -2,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
51,40
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,59
Економія при броні: -2,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,35
Економія при броні: -2,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,55
Економія при броні: -6,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,65
Економія при броні: -7,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,03
Економія при броні: -7,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
54,18
Економія при броні: -1,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,55
Економія при броні: -2,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,47
Економія при броні: -5,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,34
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,15
Економія при броні: -5,06 грн