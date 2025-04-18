Бороментол (Boromentholum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,22
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,55
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,91
Економія при броні: -8,11 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,31
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,20
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,62
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,88
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,05
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,79
Економія при броні: -2,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,25
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"