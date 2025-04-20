Бороментол (Boromentholum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,90
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,60
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,09
Економія при броні: -1,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,50
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,29
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,47
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,40
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,48
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
46,40
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,48
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,06
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,63
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,98
Економія при броні: -2,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,00
Економія при броні: -7,60 грн