Бороментол (Boromentholum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
50,02
Економія при броні: -2,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,23
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,83
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
41,79
Економія при броні: -3,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,26
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
41,42
Економія при броні: -3,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,26
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,63
Економія при броні: -3,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,20
Економія при броні: -1,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,90
Економія при броні: -13,60 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,40
Економія при броні: -6,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"