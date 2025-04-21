Бороментол (Boromentholum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
41,20
Економія при броні: -4,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,50
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,10
Економія при броні: -4,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,60
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
45,85
Економія при броні: -3,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,50
Економія при броні: -4,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,44
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
48,66
Економія при броні: -4,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
49,90
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,60
Економія при броні: -14,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
44,91
Економія при броні: -7,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
41,93
Економія при броні: -5,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,50
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Бороментол мазь туба 25 г №1
ТОВ "Тернофарм"
52,50
Економія при броні: -14,80 грн