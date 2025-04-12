Застосовувати дорослим і дітям віком від 12 років місцево на слизову оболонку порожнини рота шляхом зрошування. Тривалість розпилювання –1–2 секунди.

Зрошувати 2–3 рази на добу у гострому періоді запального процесу і 1–2 рази на добу при зниженні його вираженості. Курс лікування — 3–7 днів.

Правила користування.

Зняти захисний ковпачок з балона/флакона і, переконавшись у чистоті насадки, надіти її на шток клапана.

Вільний кінець насадки ввести у порожнину рота і натиснути на головку насадки. Розпилювати у порожнині рота на фазі вдиху або на патологічне вогнище. Тривалість розпилювання — 1–2 секунди.

Закінчивши зрошування порожнини рота, закрити балон/флакон захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.

Насадку слід тримати у чистоті; після використання бажано промити її під струменем теплої води з подальшим висушуванням у теплому місці.