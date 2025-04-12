Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)
Пропосол-Здоров'я інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: фенольний гідрофобний препарат прополісу;
1 балон (25 г) містить фенольного гідрофобного препарату прополісу у перерахуванні на 100% вміст суми фенольних сполук 0,75 г;
1 флакон (50 г) містить фенольного гідрофобного препарату прополісу у перерахуванні на 100% вміст суми фенольних сполук 1,5 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, гліцерин.
Лікарська форма
Спрей для ротової порожнини.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина від темно-жовтого до коричневого кольору з характерним запахом прополісу.
Фармакотерапевтична група
Протимікробні та антисептичні препарати для місцевого застосування у стоматології.
Код АТХ А01А В11.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат природного походження на основі продукту життєдіяльності бджіл — прополісу. Дія препарату зумовлена властивостями комплексу біологічно активних речовин прополісу (флавони, флавоноїди, похідні коричної кислоти).
Має протизапальні, протимікробні (відносно грампозитивних бактерій) та аналгезуючі властивості (спричиняє аналгезію слизових оболонок і шкіри, знижує болісність уражених тканин), сприяє росту грануляцій, прискорює процес регенерації і епітелізації ранових поверхонь; стимулює метаболічні процеси. Ефективний як у ранні терміни, так і при гнійно-некротичному процесі, що розвинувся.
Показання
Місцеве лікування запальних захворювань (катаральний, афтозний, виразковий стоматит) і поверхневих ушкоджень слизової оболонки ротової порожнини, катарального гінгівіту, тонзиліту, глоситів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату/продуктів бджільництва, екзема (гострі форми), кровотечі з уражених ділянок слизової оболонки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується застосовувати одночасно з іншими антисептичними засобами або продуктами бджільництва.
Особливості застосування
Перед застосуванням препарату рекомендується промити порожнину рота теплою кип'яченою водою. Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від вживання їжі впродовж 15–30 хвилин. Неприпустиме потрапляння препарату в очі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності препарат слід застосовувати з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для плода. При необхідності застосування препарату годування груддю рекомендується припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат містить 65,6% етанолу 96%. При введенні разової дози препарату у ротову порожнину потрапляє не більше 0,2 г етанолу 96%, що не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати дорослим і дітям віком від 12 років місцево на слизову оболонку порожнини рота шляхом зрошування. Тривалість розпилювання –1–2 секунди.
Зрошувати 2–3 рази на добу у гострому періоді запального процесу і 1–2 рази на добу при зниженні його вираженості. Курс лікування — 3–7 днів.
Правила користування.
Зняти захисний ковпачок з балона/флакона і, переконавшись у чистоті насадки, надіти її на шток клапана.
Вільний кінець насадки ввести у порожнину рота і натиснути на головку насадки. Розпилювати у порожнині рота на фазі вдиху або на патологічне вогнище. Тривалість розпилювання — 1–2 секунди.
Закінчивши зрошування порожнини рота, закрити балон/флакон захисним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.
Насадку слід тримати у чистоті; після використання бажано промити її під струменем теплої води з подальшим висушуванням у теплому місці.
Діти
Препарат застосовувати дітям віком від 12 років.
Передозування
Випадки передозування не описані. Можливе посилення побічних ефектів препарату.
Лікування: промивання порожнини рота теплою кип'яченою водою, при наявності алергічних реакцій — антигістамінні препарати.
Побічні реакції
В окремих випадках можливі алергічні реакції (у т. ч. алергічний дерматит, гіперемія, свербіж шкіри, висипання, ларингоспазм, задишка, набряк Квінке), нудота, місцеві ефекти (відчуття легкого печіння язика, сухість у роті).
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 oС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
1 балон 25 г з насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком у коробці; 1 флакон 50 г з оральним розпилювальним пристроєм і захисним ковпачком у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.