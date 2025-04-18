Київ
Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)

Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
161.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Соборна, 17
170.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -10,30 грн
59,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
62,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,34 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
56,91 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
253.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
59,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
257.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
62,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -1,00 грн
64,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
306.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
62,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
310.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
56,92 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,34 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 58
320.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
51,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
399.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -14,60 грн
54,90 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,40 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
403.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
62,40 грн
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