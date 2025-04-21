Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
107.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
152.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
249.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
259.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
259.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
278.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
359.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 58
371.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Петропавлівка, вул. Соборна, 17
373.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.5 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
397.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -12,30 грн