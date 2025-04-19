Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -10,20 грн
В містах поряд
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
209.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
219.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні: -9,20 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
221.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
224.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, пров. Ентузіастів, 14
225.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, 33
225.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
227.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
265.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
448.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
458.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
58,00
Економія при броні: -1,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
463.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 7
473.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
476.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
478.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 58
555.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
581.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -1,00 грн