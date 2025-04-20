Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
132.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
133.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
196.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
223.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Соборна, 17
233.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
246.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
255.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 58
287.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
341.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я