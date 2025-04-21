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Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)
Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)
Вінниця
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
53,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні:
-9,20 грн
53,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
110.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
56,90
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
131.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
45,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
47,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
166.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
47,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
191.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
58,00
Економія при броні:
-1,16 грн
56,84
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
193.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
57,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
73,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
62,40
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
56,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
202.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні:
-12,30 грн
57,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 7
205.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
Економія при броні:
-12,20 грн
57,20
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
208.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
56,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, пров. Ентузіастів, 14
215.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, 33
216.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
259.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-3,00 грн
62,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-1,00 грн
64,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 58
261.5 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
51,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,34
грн
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