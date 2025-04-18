Пропосол-Здоров'я (Proposol-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
58,00
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
10.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
11.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні: -14,60 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 58
90.5 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -1,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
203.4 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
250.2 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
256.1 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
260.5 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
274.6 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
275.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
351.8 км
Пропосол-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 25 г №1
Корпорація Здоров'я