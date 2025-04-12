Ламінарії слані (морська капуста) (Thalli laminariae)
Ламінарії слані інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: ламінарії слані.
Лікарська форма
Слані.
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки сланей різної форми, від світло-оливкового до темно-оливкового, зеленувато-коричневого, червонувато-коричневого, темно-сірого із зеленуватим відтінком, зеленувато-чорного кольору, ззовні вкриті білим нальотом солей.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби. Код АТХ А06А С.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, сечогінну, загальнозміцнювальну, протисклеротичну, гіпоглікемічну дію, активно впливають на функцію щитовидної залози, регулюють обмін речовин, сприяють випорожненню кишечнику, сприяють виведенню радіонуклідів з організму.
Показання
Хронічні атонічні запори; хронічні ентероколіти, проктити — у складі комплексної терапії; легкі форми дифузного токсичного зобу (базедової хвороби) — у складі комплексної терапії; профілактика ендемічного зобу, атеросклерозу; як додатковий засіб при гіпертиреозі.
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до препаратів йоду. Підвищена чутливість до морської капусти. Схильність до кровотечі, нефрити, геморагічні діатези, фурункульоз, туберкульоз легень.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не встановлена.
Спосіб застосування та дози
Дорослим застосовувати по ½–1 чайній ложці морської капусти вранці або ввечері, запиваючи ⅓–½ склянки води.
При дисфункції щитовидної залози курс лікування становить 15–30 днів, в інших випадках тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Досвід застосування препарату дітям відсутній.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
Реакції гіперчутливості. При тривалому застосуванні і підвищеній чутливості до йоду можливі прояви йодизму (нежить, сльозотеча, гіперсалівація). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ºС.
Упаковка
По 75 г або по 100 г, або по 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.