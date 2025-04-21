Ламінарії слані (морська капуста) (Thalli laminariae)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
143,09
Економія при броні: -6,75 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
196,16
Економія при броні: -9,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
194,25
Економія при броні: -7,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -56,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
174,60
Економія при броні: -11,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
139,90
Економія при броні: -28,40 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
190,68
Економія при броні: -12,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
127,36
Економія при броні: -28,83 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
173,95
Економія при броні: -45,99 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
174,34
Економія при броні: -46,38 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00
Економія при броні: -52,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
150,11
Економія при броні: -39,30 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
195,77
Економія при броні: -9,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн