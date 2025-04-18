Ламінарії слані (морська капуста) (Thalli laminariae)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
164,40
Економія при броні: -10,25 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
178,35
Економія при броні: -11,12 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
140,36
Економія при броні: -4,62 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
170,38
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
142,60
Економія при броні: -16,06 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
171,82
Економія при броні: -10,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -57,10 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
170,40
Економія при броні: -5,62 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
173,45
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
169,65
Економія при броні: -8,20 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
167,66
Економія при броні: -8,46 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
153,46
Економія при броні: -8,19 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
171,33
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
175,37
Економія при броні: -8,78 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
180,65
Економія при броні: -9,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
166,43
Економія при броні: -12,05 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
153,84
Економія при броні: -51,60 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
167,68
Економія при броні: -32,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
149,52
Економія при броні: -9,11 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
183,27
Економія при броні: -11,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,50
Економія при броні: -56,70 грн