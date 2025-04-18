Ламінарії слані (морська капуста) (Thalli laminariae)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
169,12
Економія при броні: -11,95 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
152,07
Економія при броні: -6,14 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -56,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
193,51
Економія при броні: -6,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
144,15
Економія при броні: -6,23 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
167,23
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,70
Економія при броні: -15,48 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"