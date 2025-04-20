Ламінарії слані (морська капуста) (Thalli laminariae)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
145,88
Економія при броні: -7,20 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
171,46
Економія при броні: -10,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,37
Економія при броні: -9,88 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
144,28
Економія при броні: -6,20 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,45
Економія при броні: -7,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
114,33
Економія при броні: -4,26 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
177,06
Економія при броні: -22,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
124,82
Економія при броні: -14,75 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
170,99
Економія при броні: -16,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90
Економія при броні: -45,40 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
142,80
Економія при броні: -32,73 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
161,79
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
118,49
Економія при броні: -19,69 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
172,94
Економія при броні: -12,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
170,16
Економія при броні: -9,31 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
140,82
Економія при броні: -29,75 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
171,72
Економія при броні: -10,87 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн