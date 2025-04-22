Ламінарії слані (морська капуста) (Thalli laminariae)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
143,74
Економія при броні: -4,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
173,09
Економія при броні: -10,20 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
178,27
Економія при броні: -10,88 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
199,07
Економія при броні: -12,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
150,13
Економія при броні: -18,84 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
172,08
Економія при броні: -9,19 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -56,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
138,41
Економія при броні: -13,00 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,36
Економія при броні: -5,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
173,47
Економія при броні: -10,58 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
129,48
Економія при броні: -5,04 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
170,54
Економія при броні: -30,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00
Економія при броні: -52,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
168,80 грн