Київ
Проносні засоби, що формують об'єм
A06A C10**
Різні препарати
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A C
Проносні засоби, що формують об'єм
A06A C10**
Різні препарати
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Ламінарії слані (морська капуста)
Слані 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
92,10
грн
в 467 аптеках
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Ламінарії слані (морська капуста)
Слані 150 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
118,76
грн
в 431 аптеці
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