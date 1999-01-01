Київ
Проносні засоби, що формують об'єм
A06A C10**

Різні препарати

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A CПроносні засоби, що формують об'єм
A06A C10**Різні препарати
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Ламінарії слані (морська капуста)
Ламінарії слані (морська капуста)
Слані 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 92,10 грн
в 467 аптеках
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Ламінарії слані (морська капуста)
Ламінарії слані (морська капуста)
Слані 150 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 118,76 грн
в 431 аптеці
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