Ламінарії слані (морська капуста) (Thalli laminariae)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
138,43
Економія при броні: -28,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00
Економія при броні: -50,10 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -54,00 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
171,46
Економія при броні: -8,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
145,80
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
182,40
Економія при броні: -44,50 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -54,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
188,00
Економія при броні: -50,10 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -54,00 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
182,80
Економія при броні: -44,90 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -54,00 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
171,75
Економія при броні: -41,69 грн
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
182,00
Економія при броні: -44,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
191,90
Економія при броні: -54,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Ламінарії слані (морська капуста) слані 150 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"