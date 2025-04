Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)

Ціни в містах поряд Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах від 129,08 грн В 36 аптеках інших міст Знайти в аптеках Характеристики Виробник УПСА Форма випуску Таблетки шипучі Умови продажу Без рецепта Кількість штук в упаковці 10 шт. ATC-група N02B E51 Парацетамол, комбінації без психолептиків Реєстрація UA/7278/01/01 від 17.11.2017 Ціни в містах поряд Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах від 129,08 грн В 36 аптеках інших міст Знайти в аптеках