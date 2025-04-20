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Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Кривий Ріг
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
152.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
135,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
212.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
263.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Біляївка, вул. Костіна, 2
288.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
306.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
186,41
Економія при броні:
-10,11 грн
176,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
350.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глухів, вул. Незалежності, 6
421.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
426.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Болград, вул. Інзовська, 131-А
439.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Баранівка, вул. Звягельська, 5
493.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
206,46
Економія при броні:
-13,47 грн
192,99
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
502.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
195,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-А
503.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
555.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
154,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
572.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
170,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
584.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Стуса Василя, 1-А
636.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
643.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
217,50
Економія при броні:
-33,80 грн
183,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
658.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
191,50
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
658.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
151,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
659.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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