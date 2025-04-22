Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні: -36,00 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
173.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Незалежності, 6
183.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-А
206.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
252.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні: -36,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
284.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 5
287.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
201,70
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 31-А
393.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні: -39,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
394.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Європейська, 5
400.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
413.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
413.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
419.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
450.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
453.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
185,35
Економія при броні: -8,93 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Любохини, вул. Центральна, 10
489.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
494.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
504.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
217,50
Економія при броні: -33,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
507.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
546.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА