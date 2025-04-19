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Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Дніпро
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
66.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
135,86
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
176.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
189,13
Економія при броні:
-13,37 грн
175,76
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
274.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
297.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глухів, вул. Незалежності, 6
365.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
395.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
419.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
427.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
543.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
195,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-А
553.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 5
565.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
201,31
Економія при броні:
-6,17 грн
195,14
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Болград, вул. Інзовська, 131-А
571.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
648.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
154,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
666.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
679.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
170,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 31-А
728.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-39,20 грн
180,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
732.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
191,50
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
732.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
151,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
739.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
217,50
Економія при броні:
-33,80 грн
183,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
741.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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