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Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Київ
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
154.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
187,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-А
164.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
170.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 5
203.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
204,93
Економія при броні:
-10,39 грн
194,54
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Незалежності, 6
274.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
305.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
315.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
324.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
154,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 31-А
348.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-37,60 грн
182,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
359.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
191,50
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
359.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
151,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Європейська, 5
379.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
129,08
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
382.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
399.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
170,80
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
415.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
217,50
Економія при броні:
-33,80 грн
183,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
441.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
441.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
452.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
135,86
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Любохини, вул. Центральна, 10
456.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
160,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
459.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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