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Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Вінниця
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 5
131.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
201,80
Економія при броні:
-9,00 грн
192,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
168.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
154,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
183.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
197.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-А
205.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
212.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
170,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
232.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
195,30
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
258.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
217,50
Економія при броні:
-33,80 грн
183,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
272.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
279.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
191,50
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
279.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
151,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 31-А
288.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-39,20 грн
180,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верховина, вул. Стуса Василя, 1-А
294.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
301.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
301.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
302.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
303.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
316.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-39,20 грн
180,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1
317.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
153,80
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
318.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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