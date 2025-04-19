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Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Львів
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Відчиняється о 09:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-39,20 грн
180,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,26
Економія при броні:
-5,23 грн
169,03
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
79.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
217,50
Економія при броні:
-33,80 грн
183,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
91.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
92.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
93.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 9
93.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-39,20 грн
180,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Берестечко, вул. Січових Стрільців, 5-А
97.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1
100.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
153,80
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
150.4 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
191,50
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
150.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
151,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
153.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Рівнеліки
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Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
161.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
154,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
181.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
170,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 31-А
182.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-39,20 грн
180,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любохини, вул. Центральна, 10
182.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
160,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Верховина, вул. Стуса Василя, 1-А
196.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Велика Добронь, вул. Роттаг, 28/30
196.7 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-2,20 грн
217,50
грн
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