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Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Ефералган з вітаміном C (Efferalgan with vitamin C)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
7.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
37.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Болград, вул. Інзовська, 131-А
183.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинопіль, вул. Соборна, 26-А
274.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
393.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
135,86
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
442.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
170,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
474.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
154,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 5
478.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
207,26
Економія при броні:
-12,65 грн
194,61
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Стуса Василя, 1-А
478.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
526.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лугини, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-А
537.6 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
Економія при броні:
-36,00 грн
183,70
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
540.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
217,50
Економія при броні:
-33,80 грн
183,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
551.1 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
551.9 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
174,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
552.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
162,77
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
555.0 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
187,20
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
557.8 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
219,70
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1
559.5 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
153,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 16
563.3 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
179,64
Економія при броні:
-6,86 грн
172,78
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
564.2 км
Ефералган з вітаміном C таблетки шипучі туба №10
УПСА
185,26
Економія при броні:
-9,69 грн
175,57
грн
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