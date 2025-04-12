Фармакодинаміка.

Комплексний рослинний препарат; відхаркувальний засіб прямої дії, виявляє обволікаючу, пом'якшувальну і протизапальну дію.

Корінь алтеї містить рослинний полісахаридний слиз (до 35%), а також аспарагін, бетаїн, пектинові речовини, крохмаль тощо.

Механізм дії зумовлений подразненням рецепторів шлунка і рефлекторною стимуляцією нейронів блювального, дихального і кашльового центрів, що призводить до посилення перистальтики бронхіол і підвищення активності миготливого епітелію бронхів (власне відхаркувальна дія). Крім того, препарат посилює функцію бронхіальних залоз, спричиняючи розрідження мокротиння, зменшення його в'язкості і збільшення об'єму (резорбтивна, секретолітична дія).

Рослинні слизи покривають слизові оболонки тонким шаром, що тривало зберігається на їх поверхні і запобігає подразненню. У результаті зменшується запальний процес і полегшується регенерація тканин. При дії на слизову оболонку шлунка захисна дія плівки з рослинного слизу тим триваліша, чим вища кислотність шлункового соку (в'язкість рослинного слизу підвищується при взаємодії з соляною кислотою шлункового соку).