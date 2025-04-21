Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,98
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,51
Економія при броні: -3,81 грн
В містах поряд
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
96.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
98.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
107.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
108.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,69
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
108.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
109.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,97
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 23-Б
109.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
112.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 10/1
113.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
113.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
125.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,20
Економія при броні: -1,80 грн