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Алтемікс (Althemix)
Алтемікс (Althemix)
Чернігів
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,08
Економія при броні:
-1,56 грн
50,52
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні:
-3,00 грн
59,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,80
Економія при броні:
-3,08 грн
56,72
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
48,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
55,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
129.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,37
Економія при броні:
-3,65 грн
56,72
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,27
Економія при броні:
-2,55 грн
56,72
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні:
-3,00 грн
59,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні:
-3,00 грн
59,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
131.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,28
Економія при броні:
-3,56 грн
56,72
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
132.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,20
Економія при броні:
-6,50 грн
61,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
136.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,68
Економія при броні:
-2,96 грн
56,72
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
205.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,02
Економія при броні:
-3,30 грн
56,72
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,31
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,32
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
387.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,20
Економія при броні:
-1,80 грн
69,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні:
-3,00 грн
62,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
408.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,32
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
413.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,52
грн
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