Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,69
Економія при броні: -3,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,96
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,11
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,22
Економія при броні: -4,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Липинського, 60
3.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,90
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,74
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,43
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,81
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,80
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,01
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,87
Економія при броні: -3,15 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
63.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,82
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Стрий, вул. Корчака, 1/3
65.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,74
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
69.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,29
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 7
108.4 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,90
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
118.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,20
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
435.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,64
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
448.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,60
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
448.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,72
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
463.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,64
Економія при броні: -3,92 грн