Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,17
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
65.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,85
Економія при броні: -2,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
68.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,40
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
70.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,40
Економія при броні: -2,71 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
78.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
82.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,06
Економія при броні: -3,37 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
83.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
126.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,89
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
126.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,37
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
126.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,64
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
127.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,40
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,24
Економія при броні: -3,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
133.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,89
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
136.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,76
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
136.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,88
Економія при броні: -2,16 грн