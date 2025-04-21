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Алтемікс (Althemix)
Алтемікс (Althemix)
Вінниця
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,02
Економія при броні:
-3,30 грн
56,72
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
182.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
189.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,68
Економія при броні:
-2,96 грн
56,72
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
191.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,27
Економія при броні:
-2,55 грн
56,72
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
191.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,37
Економія при броні:
-3,65 грн
56,72
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
193.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,20
Економія при броні:
-6,50 грн
61,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
196.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,28
Економія при броні:
-3,56 грн
56,72
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
55,18
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
48,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
199.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,80
Економія при броні:
-3,08 грн
56,72
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні:
-3,00 грн
59,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні:
-3,00 грн
59,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні:
-3,00 грн
59,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
209.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
52,08
Економія при броні:
-1,56 грн
50,52
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
212.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,95
Економія при броні:
-3,25 грн
60,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 7
231.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,90
Економія при броні:
-3,50 грн
69,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,31
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
280.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,32
грн
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