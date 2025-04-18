Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
190.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,40
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
203.5 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
203.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,17
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,59
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
299.3 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,58
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
299.6 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,33
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
299.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,29
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
300.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,58
Економія при броні: -2,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
301.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,76
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
303.0 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,92
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
303.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,65
Економія при броні: -2,96 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
312.7 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,55
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
313.8 км
Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,54
Економія при броні: -2,82 грн