Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Шавлії настойка інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: настойка шавлії листя;
1 флакон містить настойки шавлії листя (Salviae folia) (1:5) (екстрагент — етанол 70%) 40 мл.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору, зі специфічним ароматним запахом; при зберіганні допускається утворення осаду.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що сприяють загоюванню (рубцюванню) ран і виразок. Код АТХ D03А Х.
Фармакологічні властивості
Біологічно активні речовини шавлії листя (ефірна олія, дубильні речовини, сапоніни, фітонциди, смоли) чинять протимікробну, протизапальну, в'яжучу, дезінфікуючу дію.
Показання
- Запальні захворювання слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт, пародонтоз), глотки, мигдаликів (фарингіт, тонзиліт), верхніх дихальних шляхів.
- Інфіковані рани, порізи, опіки шкіри.
Протипоказання
Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Шавлії настойка посилює дію інших протизапальних засобів.
Застосування у період вагітності або годування груддю
За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням збовтати.
Для полоскання порожнини рота застосовувати у вигляді свіжоприготованого розчину: 1 чайну ложку шавлії настойки розвести у склянці теплої кип'яченої води.
Для місцевих аплікацій розвести 20–60 крапель настойки в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.
Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання, досягнутого лікувального ефекту та становить 7–14 діб.
Діти
Клінічний досвід застосування препарату дітям віком до 12 років відсутній.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т. ч. почервоніння та набряк шкіри, висипання, свербіж).
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 40 мл у флаконі в пачці або по 40 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.