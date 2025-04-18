Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,05
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,39
Економія при броні: -8,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,20
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,10
Економія при броні: -14,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,61
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,26
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,14
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,32
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,71
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
45,70
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,78
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,16
Економія при броні: -3,31 грн