Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,38
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,13
Економія при броні: -8,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,00
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,50
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,58
Економія при броні: -1,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,00
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,80
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,74
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,86
Економія при броні: -9,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,27
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,56
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,97
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,19
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,76
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,81
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,38
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,90
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,69
Економія при броні: -8,29 грн