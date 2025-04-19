Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,24
Економія при броні: -10,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
60,60
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,70
Економія при броні: -9,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,56
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,10
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,10
Економія при броні: -14,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,10
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,79
Економія при броні: -9,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,70
Економія при броні: -9,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,90
Економія при броні: -10,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
60,60
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,91
Економія при броні: -6,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,65
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,69
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,44
Економія при броні: -2,12 грн