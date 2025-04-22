Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
56,48
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,27
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,51
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,56
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,75
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,95
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,17
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,69
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,92
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,20
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,13
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,40
Економія при броні: -9,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
60,60
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,49
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,21
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,57
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,12
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,55
Економія при броні: -8,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
57,80
Економія при броні: -15,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,20
Економія при броні: -16,40 грн