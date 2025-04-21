Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,41
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,03
Економія при броні: -11,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,64
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,22
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,41
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,07
Економія при броні: -12,64 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,48
Економія при броні: -13,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,20
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,84
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,03
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,69
Економія при броні: -9,08 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,73
Економія при броні: -8,58 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,20
Економія при броні: -3,28 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,93
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,98
Економія при броні: -2,06 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,92
Економія при броні: -12,51 грн