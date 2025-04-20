Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,69
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,62
Економія при броні: -6,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,25
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,50
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,76
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,12
Економія при броні: -5,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
56,11
Економія при броні: -3,55 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
56,01
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
55,57
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
56,06
Економія при броні: -3,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,10
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,18
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,03
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,53
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,81
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,35
Економія при броні: -10,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"