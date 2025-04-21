Шавлії настойка (Tinctura salviae)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,62
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,94
Економія при броні: -6,32 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,13
Економія при броні: -8,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,75
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,14
Економія при броні: -7,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,66
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,14
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,72
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,53
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,74
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,47
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
56,01
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,47
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
51,29
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
53,13
Економія при броні: -10,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
45,28
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
54,78
Економія при броні: -2,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
Шавлії настойка настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,20
Економія при броні: -7,40 грн