Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X50**

Інші препарати, включаючи комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03AПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A XРізні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X50**Інші препарати, включаючи комбінації
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Діоксизоль®-Дарниця
Діоксизоль®-Дарниця
Розчин флакон 50 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 216,00 грн
в 912 аптеках
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Метилурацил з мірамістином
Метилурацил з мірамістином
Мазь туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від 111,00 грн
в 896 аптеках
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Метилурацил з мірамістином
Метилурацил з мірамістином
Мазь туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 178,60 грн
в 812 аптеках
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Діоксизоль®-Дарниця
Діоксизоль®-Дарниця
Розчин флакон 100 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 442,82 грн
в 572 аптеках
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Вундехіл
Вундехіл
Мазь туба 30 г №1
Ейм
від 124,00 грн
в 560 аптеках
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Олазоль®
Олазоль®
Аерозоль балон 60 г в пачці №1
Стома
від 94,76 грн
в 540 аптеках
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Аекол
Аекол
Розчин олійний флакон 100 мл №1
Технолог
від 55,84 грн
в 460 аптеках
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Далмаксін
Далмаксін
Мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
від 257,15 грн
в 430 аптеках
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Вінілін® (бальзам Шостаковського)
Вінілін® (бальзам Шостаковського)
Рідина нашкірна 100 г флакон полімерний в пачці №1
Вітаміни
від 166,70 грн
в 371 аптеці
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба 40 г №1
Віола
від 52,70 грн
в 364 аптеках
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба ламінатна 40 г №1
Віола
від 61,86 грн
в 345 аптеках
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Вінілін® (бальзам Шостаковського)
Вінілін® (бальзам Шостаковського)
Рідина нашкірна 50 г банка полімерна в пачці №1
Вітаміни
від 108,02 грн
в 337 аптеках
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Шавлії настойка
Шавлії настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 36,87 грн
в 325 аптеках
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба, в пачці 40 г тм arbor vitae №1
Віола
від 45,48 грн
в 322 аптеках інших міст
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Шавлії настойка
Шавлії настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
Лубнифарм
від 24,00 грн
в 189 аптеках
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба 40 г пачка №1
Віола
від 48,29 грн
в 156 аптеках
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба 40 г в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 69,66 грн
в 156 аптеках
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба 40 г №1
Червона зірка
від 67,60 грн
в 154 аптеках
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Діоксизоль®-Дарниця
Діоксизоль®-Дарниця
Розчин банка 100 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 420,69 грн
в 133 аптеках
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Левомеколь
Левомеколь
Мазь туба ламінатна 40 г тм baum pharm №1
Віола
від 56,20 грн
в 97 аптеках інших міст
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