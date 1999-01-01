Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X50**
Інші препарати, включаючи комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03A
ПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A X
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X50**
Інші препарати, включаючи комбінації
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Діоксизоль®-Дарниця
Розчин флакон 50 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
216,00
грн
в 912 аптеках
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Метилурацил з мірамістином
Мазь туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
111,00
грн
в 896 аптеках
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Метилурацил з мірамістином
Мазь туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
178,60
грн
в 812 аптеках
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Діоксизоль®-Дарниця
Розчин флакон 100 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
442,82
грн
в 572 аптеках
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Вундехіл
Мазь туба 30 г №1
Ейм
від
124,00
грн
в 560 аптеках
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Олазоль®
Аерозоль балон 60 г в пачці №1
Стома
від
94,76
грн
в 540 аптеках
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Аекол
Розчин олійний флакон 100 мл №1
Технолог
від
55,84
грн
в 460 аптеках
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Далмаксін
Мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
від
257,15
грн
в 430 аптеках
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Вінілін® (бальзам Шостаковського)
Рідина нашкірна 100 г флакон полімерний в пачці №1
Вітаміни
від
166,70
грн
в 371 аптеці
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Левомеколь
Мазь туба 40 г №1
Віола
від
52,70
грн
в 364 аптеках
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Левомеколь
Мазь туба ламінатна 40 г №1
Віола
від
61,86
грн
в 345 аптеках
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Вінілін® (бальзам Шостаковського)
Рідина нашкірна 50 г банка полімерна в пачці №1
Вітаміни
від
108,02
грн
в 337 аптеках
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Шавлії настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
36,87
грн
в 325 аптеках
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Левомеколь
Мазь туба, в пачці 40 г тм arbor vitae №1
Віола
від
45,48
грн
в 322 аптеках інших міст
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Шавлії настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
Лубнифарм
від
24,00
грн
в 189 аптеках
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Левомеколь
Мазь туба 40 г пачка №1
Віола
від
48,29
грн
в 156 аптеках
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Левомеколь
Мазь туба 40 г в пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
69,66
грн
в 156 аптеках
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Левомеколь
Мазь туба 40 г №1
Червона зірка
від
67,60
грн
в 154 аптеках
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Діоксизоль®-Дарниця
Розчин банка 100 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
420,69
грн
в 133 аптеках
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Левомеколь
Мазь туба ламінатна 40 г тм baum pharm №1
Віола
від
56,20
грн
в 97 аптеках інших міст
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Форма випуску
аер.
гель
крем
мазь
настоянка
р-н
р-н олійн.
рідина нашкірна
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20 мг/г
40 мл
50 г
100 г
Пакування
балон 60 г
банка 50 г
банка 100 г
банка 500 г
банка полімер.
контейнер 25 г
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
туба ламінатна 40 г
туба, в пачці 40 г
фл.
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 80 мл
фл. 100 г
фл. 100 мл
фл. 500 г
фл. полімер.
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Sopharma
ВАЛА Хайльміттель
Віола
Дарница
Дарниця ФФ
Здоровье
Лекхім
Лубнифарм
Монтавит
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Стома
Фармак
Червона зірка
Эйм
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