Піритіон цинк

Псорікап (Psoricap)

Псорікап крем 2 мг/г туба 30 г №1
Ціни в Київ
від 278,10 грн
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Характеристики
Виробник
Київмедпрепарат
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
2 мг/г
Вага
30 г
ATC-група
Реєстрація
UA/6396/01/01 від 22.12.2016
Міжнародна назва

Псорікап інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: 1 г крему містить цинку піритіонату 2 мг;

допоміжні речовини: метилпарабен (метилпарагідроксибензоат) (Е 218), бутилгідрокситолуол (Е 321), гліцерол моностеарат, полігліцерил-3-метилглюкози дистеарат, сахарози кокоат, метилглюкет-10, спирт стеариловий, октилдодеканол, ізопропілпальмітат, циклометикон, гліцерин, кислоти лимонної моногідрат, вода очищена.

Лікарська форма

Крем.

Основні фізико-хімічні властивості: крем білого кольору.

Фармакотерапевтична група

Дерматологічні засоби. Код АТX D11A X12.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Препарат має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно Pytyrosporum ovale та Pytyrosporum orbiculare, які спричиняють запалення і надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.

Спеціальний склад крему має гідратуючі властивості, збільшує антибактеріальну та протигрибкову дію цинку піритіонату, допомагає усунути печіння та свербіж. Активований цинку піритіонат, який знаходиться у кремі, пригнічує патологічний ріст клітин поверхневих шарів шкіри, що знаходяться у стані патологічної гіперпроліферації, усуває надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.

Фармакокінетика.

При зовнішньому застосуванні цинку піритіонат депонується у поверхневих (епідермальних) шарах шкіри. Системна абсорбція відбувається повільно. Виявляється у крові у слідових кількостях.

Показання

Псоріаз, атопічний дерматит, себорейна екзема у дорослих і дітей віком від 1 року, особливо при розповсюджених формах, а також при свербежі, подразненні, запаленні та підвищеній сухості шкіри.

Протипоказання

Підвищена чутливість до одного з компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується застосовувати одночасно з мазями та кремами, що містять глюкокортикостероїди.

Особливості застосування

Не допускати попадання крему в очі. У випадку попадання крему в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.

У разі збільшення частоти застосування крему можливе виникнення легкого короткотривалого локального печіння шкіри.

Препарат можна застосовувати у період ремісії для підтримуючої терапії і профілактики рецидивів, що дозволяє швидко усунути маніфестну фазу і прискорити клінічне одужання. У період ремісії крем наносять на ділянки шкіри при появі перших ознак загострення захворювання.

Наявність у складі метилпарагідроксибензоату (Е 218) може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).

Наявність у складі бутилгідрокситолуолу (Е 321) може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю препарат застосовувати тільки у випадках, коли користь від застосування перевищує потенційний ризик для плода/дитини. Крем не слід наносити на соски у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Змащувати уражену шкіру 2 рази на добу.

При псоріазі курс лікування становить 1–1,5 місяця, при атопічному дерматиті — 3–4 тижні, при інших захворюваннях крем призначають до повного зникнення симптомів. При залишкових явищах (гіперемія, сухість, лущення, пігментація) крем продовжувати застосовувати протягом 1–2 тижнів.

Діти

Не застосовувати дітям віком до 1 року.

Передозування

Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні реакції

Можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, почервоніння, свербіж, зміни та відчуття печіння у місці нанесення препарату.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Не заморожувати.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 г у тубі, 1 туба в пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.