Псорікап (Psoricap)
Псорікап інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 г крему містить цинку піритіонату 2 мг;
допоміжні речовини: метилпарабен (метилпарагідроксибензоат) (Е 218), бутилгідрокситолуол (Е 321), гліцерол моностеарат, полігліцерил-3-метилглюкози дистеарат, сахарози кокоат, метилглюкет-10, спирт стеариловий, октилдодеканол, ізопропілпальмітат, циклометикон, гліцерин, кислоти лимонної моногідрат, вода очищена.
Лікарська форма
Крем.
Основні фізико-хімічні властивості: крем білого кольору.
Фармакотерапевтична група
Дерматологічні засоби. Код АТX D11A X12.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно Pytyrosporum ovale та Pytyrosporum orbiculare, які спричиняють запалення і надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.
Спеціальний склад крему має гідратуючі властивості, збільшує антибактеріальну та протигрибкову дію цинку піритіонату, допомагає усунути печіння та свербіж. Активований цинку піритіонат, який знаходиться у кремі, пригнічує патологічний ріст клітин поверхневих шарів шкіри, що знаходяться у стані патологічної гіперпроліферації, усуває надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.
Фармакокінетика.
При зовнішньому застосуванні цинку піритіонат депонується у поверхневих (епідермальних) шарах шкіри. Системна абсорбція відбувається повільно. Виявляється у крові у слідових кількостях.
Показання
Псоріаз, атопічний дерматит, себорейна екзема у дорослих і дітей віком від 1 року, особливо при розповсюджених формах, а також при свербежі, подразненні, запаленні та підвищеній сухості шкіри.
Протипоказання
Підвищена чутливість до одного з компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується застосовувати одночасно з мазями та кремами, що містять глюкокортикостероїди.
Особливості застосування
Не допускати попадання крему в очі. У випадку попадання крему в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.
У разі збільшення частоти застосування крему можливе виникнення легкого короткотривалого локального печіння шкіри.
Препарат можна застосовувати у період ремісії для підтримуючої терапії і профілактики рецидивів, що дозволяє швидко усунути маніфестну фазу і прискорити клінічне одужання. У період ремісії крем наносять на ділянки шкіри при появі перших ознак загострення захворювання.
Наявність у складі метилпарагідроксибензоату (Е 218) може спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).
Наявність у складі бутилгідрокситолуолу (Е 321) може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю препарат застосовувати тільки у випадках, коли користь від застосування перевищує потенційний ризик для плода/дитини. Крем не слід наносити на соски у період годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Змащувати уражену шкіру 2 рази на добу.
При псоріазі курс лікування становить 1–1,5 місяця, при атопічному дерматиті — 3–4 тижні, при інших захворюваннях крем призначають до повного зникнення симптомів. При залишкових явищах (гіперемія, сухість, лущення, пігментація) крем продовжувати застосовувати протягом 1–2 тижнів.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 1 року.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій.
Побічні реакції
Можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, почервоніння, свербіж, зміни та відчуття печіння у місці нанесення препарату.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 г у тубі, 1 туба в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.