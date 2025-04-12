Фармакодинаміка.

Препарат має високу антибактеріальну активність проти ряду патогенних мікроорганізмів, таких як стрептококи, стафілококи, синьогнійна і кишкова палички, протей. Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно Pytyrosporum ovale та Pytyrosporum orbiculare, які спричиняють запалення і надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.

Спеціальний склад крему має гідратуючі властивості, збільшує антибактеріальну та протигрибкову дію цинку піритіонату, допомагає усунути печіння та свербіж. Активований цинку піритіонат, який знаходиться у кремі, пригнічує патологічний ріст клітин поверхневих шарів шкіри, що знаходяться у стані патологічної гіперпроліферації, усуває надмірне лущення при псоріазі та інших захворюваннях шкіри. Препарат діє проти мікроорганізмів, що знаходяться як на поверхні, так і в глибоких шарах епідермісу.

Фармакокінетика.

При зовнішньому застосуванні цинку піритіонат депонується у поверхневих (епідермальних) шарах шкіри. Системна абсорбція відбувається повільно. Виявляється у крові у слідових кількостях.