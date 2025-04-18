Київ (адресу не вказано)
Доступно в 591 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
352,25
Економія при броні: -41,04 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
381,10
Економія при броні: -56,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
377,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
349,27
Економія при броні: -37,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
332,72
Економія при броні: -24,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Псорікап® крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
346,26
Економія при броні: -12,73 грн